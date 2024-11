Game-experience.it - PlayStation Portal, l’elenco completo dei giochi giocabili in cloud streaming senza PS5

Sony Interactive Entertainment ha aggiunto di recente la possibilità di giocare suuna selezione diPS5 attraverso la tecnologia di, andando in questo modo ad accontentare una consistente fetta di possessori del Remato Player che chiedevano un “distacco” del dispositivo dalla sorella maggiore.Precisiamo immediatamente che questa nuova feature è disponibile esclusivamente per gli abbonati alPlus Premium, supportando al momento della stesura di questo articolo esclusivamente una selezione di oltre 120 titoli5, con una risoluzione massima di 1080p in base alla connessione internet a disposizione dell’utente,Scopriamo qui sotto quali sono i titoloinsu:2Xtreme3D MiniGolf7 Days to Die8-Ball PocketA Plague Tale InnocenceA Plague Tale RequiemA Space for the UnboundAfter UsAlan Wake 2Alan Wake RemasteredAlex Kidd in Miracle World DXAliens Fireteam EliteAlone in the Dark The New NightmareAmong UsAnimal WellAnno 1800Anno MutationemApe EscapeApex LegendsAragami 2ArcadegeddonARK Survival AscendedAssassin’s Creed MirageAssassin’s Creed ValhallaAssetto Corsa CompetizioneAsterigos Curse of the StarsAstria AscendingAstro BotAtari 50 The Anniversary CelebrationAtelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret FairyAtomic HeartAutobahn Police Simulator 3Away The Survival SeriesAxiom Verge 2Back 4 BloodBalan WonderworldBalatroBaldur’s Gate 3Baldur’s Gate Dark Alliance IIBassmaster FishingBattlefield 2042Before Exit SupermarketBen 10 Power TripBeneath OresaBiomutantBit.