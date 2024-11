Patto di stabilità Bruxelles promuove l’Italia e boccia l’Olanda | sette anni per ridurre rapporto tra debito e Pil

Leggi su Open.online

La Commissione europea ha espresso un giudizio favorevole sul Piano strutturale di bilancio (Psb) a medio termine del, valutandolo conforme ai requisiti del nuovodiapprovato nel 2024. Secondo, il piano con cuipianifica le proprie spese e le prospettive della finanza pubblica dal 2025 al 2029 traccia un «percorso fiscale credibile» per garantire la riduzione delpubblico e prevede misure sufficienti a giustificare la concessione di un periodo di, anziché quattro, perla differenza trae Pil. Avendo unequivalente a oltre il 90% del Pil – quest’anno dovrebbe attestarsi al 141,7% –deve abbassare iltra i due valore dell’1% annuo. Attualmente è del 4,7%. Anche il Documento programmatico di bilancio (Dpb) italiano, con cui il governo delinea la spesa per l’anno 2025, è stato valutato positivamente, in quanto rispettoso dei limiti di spesa stabiliti nelle raccomandazioni europee.