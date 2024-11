Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO SLOVAN BRATISLAVA-MILAN 2-3: Abraham rinasce, Okafor non pervenuto

Lee ildel match di Champions League, valevole per la quinta giornata . Ecco i migliori e i peggiori2-3:non(LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti:Takác 6Bajric 5Kashia 5Voet 6 – Dat 75? Marcelli 7Blackman 6 – Dal 65? Ihnatenko 6,5Kucka 6 – Dal 75? Tolic 4Savvidis 5,5Medved?v 5,5Barseghyan 7Strelec 6Metsoko 6All. Weiss 6Maignan 6Calabria 4,5 – Dal 74? Emerson Royal s.v.Tomori 5,5Pavlovic 6Hernández 6Fofana 6,5 – Dal 74? Musah s.v.Reijnders 5,5Chukwueze 5Pulisic 6 – Dal 74? Loftus-Cheek s.v.FLOP4 – Non. Lo svizzero torna titolare, ma non riesce ad accendere mai la luce contro una squadra davvero mediocre. Non salta l’uomo e non dà una mano alla squadra in fase difensiva.