Gaeta.it - Nuovo Museo del Corso: Roma inaugura un polo culturale con il capolavoro di Chagall

Facebook WhatsAppTwitter Ildel, unimportantenella capitale, è statoto dalla Fondazione. Questo spazio unisce Palazzo Sciarra Colonna e Palazzo Cipolla, presentando per la prima volta al pubblico la Collezione permanente e l’Archivio storico della Fondazione. Il taglio del nastro avviene in coincidenza con l’arrivo della ‘Crocifissione bianca’ di Marc, un’opera molto attesa all’interno del contesto del Giubileo. L’esposizione del dipinto, che sarà visitabile dal 27 novembre 2023 fino al 27 gennaio 2025, rappresenta un significativo momento di riflessione artistica e spirituale.La crocifissione bianca diIl prestito della ‘Crocifissione bianca’ dall’Art Institute di Chicago è stato fortemente voluto da monsignor Salvatore Fisichella, figura di spicco del Dicastero per l’Evangelizzazione.