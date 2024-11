Iodonna.it - "non è una vittoria", perché i familiari sono stati sconfitti quando "Giulia ha smesso di vivere"

Milano, 25 nov. (askanews) – Alessandro Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per l’omicidio diTramontano, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, incinta al settimo mese e all’epoca compagna di Impagnatiello.Le accuseomicidio pluriaggravato (dalla premeditazione, dal legame affettivo e dalla crudeltà), interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere aggravato. Leggi anche › 25 novembre 2024: richieste e condanne esemplari, la battaglia contro la violenza sulle donne continua Alla lettura della sentenza un applauso appena accennato subito si spegne nel silenzio dell’Aula,, come dice Giovanni Cacciapuoti, legale di parte civile della famiglia Tramontano, “non è una”,hadi”.