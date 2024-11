Ilveggente.it - Monaco-Benfica, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la quinta giornata della nuova. Dove vederla in tv, streaming,Al secondo posto in classifica, insieme ad altre tre squadre, in, ci sono i francesi del, capaci di fare 10 punti nelle prime quattro partite. Hanno vinto, i monegaschi, anche sul campo del Bologna, nei minuti finali, confermando di essere una squadra assai difficile da affrontare e che lì davanti, sotto il profilo tecnico, ha delle qualità davvero importanti.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itE anche la classifica del campionato francese ci dice questo: Embolo e compagni sono secondi alle spalle del Psg che come sappiamo da diversi anni a questa parte fa decisamente un campionato diversa.