Libri | vendite in calo 12 milioni di euro in meno nel 2024

Roma, 26 novembre– Oltre 12dididiinnei primi dieci mesi delcon undell'1,1% del mercato deidi narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati. Sono alcuni dati dell'indagine dell'Associazione Italiana Editori, che saranno presentati il 4 dicembre, nel giorno d'inaugurazione di “PiùPiù Liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall'Aie, alla Nuvola di Roma. L'incontro, in collaborazione con NielsenIQ - GfK, “Quando la crescita rallenta. Piccoli e grandi editori a confronto”, in Sala Aldus alle ore 12.00, esplorerà in particolare le differenti performance degli editori per classe di venduto, con approfondimenti sui titoli più acquistati dai lettori in questi primi dieci mesi dell'anno, gli andamenti mensili e i canali di distribuzione.