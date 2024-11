Thesocialpost.it - “L’ergastolo? Sarebbe inumano”. Filippo Turetta, la richiesta della difesa

Leggi su Thesocialpost.it

, accusato dell’omicidiosua ex fidanzata Giulia Cecchettin, dovrebbe beneficiare di attenuanti generiche, mentre le aggravanti contestate, quali la premeditazione, la crudeltà e i comportamenti persecutori, non dovrebbero essere riconosciute. Questa è laavanzata dall’avvocata Monica Cornaviera, assieme al collega Giovanni Caruso, al termine di un’arringa di circa tre ore presso la corte d’Assise di Venezia.Lanon ha specificato unadi pena. “Oggi mi trovo di fronte a una sfida complessa: difendere un imputato che ha confessato un omicidio grave e altri reati minori”, ha detto Giovanni Caruso all’iniziosua esposizione.Leggi anche: Misteriosi “droni” su base Usa in Inghilterra, gli eventi che preoccupano i vertici militari americaniIl compitodiè arduo, poiché l’accusa di omicidio volontario con aggravanti porta a una condanna alche appare imminente.