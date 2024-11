Bergamonews.it - Lavori di asfaltatura: chiude per due notti il casello di Bergamo

per dueildi.Nessuna possibilità di entrata e d’uscita alla stazione cittadina lungo la A4, che giovedì 28 e venerdì 29 novembre sarà interessata dadi pavimentazione stradale.Lo stop al passaggio è in programma, per entrambe le serate, dalle 21 fino alle 5 del giorno successivo: in alternativa si segnalano, ovviamente, i caselli di Dalmine e di Seriate, regolarmente aperti, e ai quali dovranno fare riferimento gli automobilisti sia in direzione Brescia che in direzione Milano.