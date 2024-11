Ilrestodelcarlino.it - Lavori allo stadio, chieste 4 condanne: "Tassi risarcisca un milione di euro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 26 novembre 2024 – Quattro ridi condanna e una di assoluzione. Questo il conto che il pubblico ministero Barbara Cavha presentato per i cinque imputati del processo nato al termine deidi adeguamento delloMazza. Le istanze spiegate al termine della requisitoria sono: assoluzione per Fabrizio Chiogna "perché il fatto non costituisce reato", lui era accusato di falsa attestazione in merito al collaudo della curva est. "Siamo soddisfatti – ha commentato al termine dell’udienza il suo legale, l’avvocato Vincenzo Bellitti – e attendiamo fiduciosi la sentenza". Il pm ha poi chiesto la condanna a un anno e otto mesi di reclusione e duemiladi multa per Giuseppe, all’epoca amministratore unico dellaGroup, ditta appaltatrice delle opere commissionate dalla Spal, gestore dellodi proprietà dell’amministrazione comunale.