La patata della Sila IGP si prepara a conquistare i riflettori in tv e radio

LaIGP sta per essere lanciata in una campagna pubblicitaria ambiziosa che coinvolgerà media tradizionali e digitali. Lo spot, diretto da Fabio Rao e prodotto dall'agenzia Zefiro, avrà come protagonista l'attrice Caterina Misasi, che esplorerà i motivi alla basequalità di questo prodotto tipico calabrese. La campagna è promossa dal Consorzio Produttori Patate Associati e dal Consorzio di tutelaIGP, nel contesto di un progetto sostenuto dal FEASR.Campagna pubblicitaria su diversi mediaA partire dall'ultima settimana di novembre fino alla prima di dicembre, laIGP sarà presente su vari canali, tra cui la rete televisiva La7 e diverse emittentifoniche comeRai 1, 2 e 3, R105, R 101, VirginMontecarlo.