Jannik Sinner | Il nuovo idolo globale del tennis italiano

: Il giovaneta che sta conquistando il mondo con la sua determinazione e il suo stile riservato, diventando simbolo di una nuova italianità.In un’epoca in cui la fama di un campione travalica i confini nazionali,sta vivendo un momento di consacrazione internazionale. Il giovaneta di Sesto Pusteria, che da qualche anno è già una promessa delmondiale, ha visto crescere il suo seguito in modo esponenziale, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. I suoi successi sul campo, infatti, non sono passati inosservati e, a conferma di questo, anche i media internazionali hanno iniziato a tributargli un riconoscimento speciale, come il soprannomeminator, coniato da L’Equipe, che segna simbolicamente il passaggio a uno status di superstar