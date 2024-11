Unlimitednews.it - IPA e Fotogramma, sinergia per affrontare sfide del mercato editoriale

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – IPA ha acquisito la maggioranza di, dando vita “a una partnership strategica che rafforza la presenza di entrambe le realtà nel settoree corporate”, si legge in una nota congiunta.L’integrazione tra IPA, già leader nella fornitura di servizi fotografici e contenuti visivi per ile corporate, e, storica agenzia italiana specializzata in cronaca, politica ed economia, “rappresenta un passo importante per rispondere alle crescenti richieste di unsempre più dinamico e competitivo – prosegue la nota -. Questa operazione crea un polo di contenuti multimediali tutto italiano, capace di offrire aluna gamma completa di servizi che spazia da archivi creative-stock alle produzioni fotografiche e video, passando per la cronaca, l’intrattenimento, lo sport e il gossip.