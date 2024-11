Ilfattoquotidiano.it - “Io, tutte le mattine al cimitero per stare con Giulia. Senza di lei non c’è più nulla”: il dolore di Franco Tramontano

“Io alla mattina, tutti i giorni, la prima cosa che faccio è andare al, ho bisogno diun po’ con, con quel pezzo di marmo che mi ricorda mia figlia. E poi ricomincia la mia giornata, col lavoro, poi torno a casa, e basta. Non esistono feste, non esiste più un divertimento, più“. All’indomani della sentenza che ha condannato Impagnatiello all’ergastolo, il padre disu Repubblica parla della figlia – uccisa con 37 coltellate al settimo mese di gravidanza dal padre del bambino – parla della decisione dei giudici, dell’impegno contro la violenza sulle donne e delle manifestazioni di affetto ricevute da lui e dalla sua famiglia dopo l’uccisione di.Lui,, per sentirsi vicino alla figlia va sulla sua tombale, consapevole che da un anno e mezzo “non viviamo più.