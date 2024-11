Thesocialpost.it - Incendio al centro spaziale di Tanegashima: esplosione durante test di un razzo

Un vastoè divampato questa mattina neldi, nel sud del Giappone,un collaudo del motore di un. L’agenziagiapponese (JAXA) ha confermato che non si registrano feriti, nonostante la gravità dell’incidente. “C’è stata un’anormalitàildi combustione odierno”, ha dichiarato JAXA in un comunicato, precisando che l’accaduto è oggetto di indagine.L’incidenteildi un Epsilon SIl rogo si è sviluppato in una struttura utilizzata per il collaudo di razzi Epsilon S a combustibile solido, ha riferito l’emittente pubblica NHK. I filmati trasmessi mostrano imponenti palle di fuoco e dense colonne di fumo bianco alzarsi dal sito. L’incidente è avvenuto alle 8:30 ora locale, pochi secondi dopo l’inizio del: i cronisti, presenti a circa 600 metri dal luogo, hanno riportato di aver udito una fortee di aver visto un oggetto in fiamme precipitare nel mare.