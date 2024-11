Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la mentalità del suo allenatore

Ilprimo in classifica: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Antonio Conte fu chiaro sin dal giorno della presentazione: «Abbiamo subito troppi gol». Ilha la seconda miglior difesa del campionato, dietro la Juventus, con 9 reti incassate in 13 gare, per una media di 0,69 gol subiti a partita: quella partenopea, però, è la squadra in serie A ad aver vinto il maggior numero di match con clean sheet: 7 su 13 (54%), rispetto alle 6 gare vinte dalla Juve e dall’Inter senza subire gol”.Un tecnico sergente e motivatoreDi seguito altre righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Aormai si ragiona, si lavora e si vive con un’unica testa, quella di Antonio Conte. Il coach ha trasmesso alla sua squadra un nuovo spirito, trasformando radicalmente l’approccio rispetto agli anni precedenti.