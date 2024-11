Gentiloni | giudizi su frugali? Per regole rigide volute da loro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) – “Senza puntare il dito contro nessuno”, per usare le sue stesse parole, il commissario europeo all’economia, Paoloha però di fatto rinfacciato ai paesi cosiddetti “”, come Germania o Olanda, il fatto che aver pressato per” nel Patto di stabilità e di crescita, ora si ripercuote con valutazioni negative su questi stessi Paesi, neidella Commissione europea sui piani di bilancio per il 2025 sui documenti programmatici di bilancio. “Non dobbiamo suddividere i Paesi in categorie” ha dettofacendo eco al vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis. Ma ha anche detto che “Dombrovskis è più diplomatico di me” e che “al tempo stesso è vero che penso che abbiamo avuto un eccellente cooperazione con i paesi. Ora la consapevolezza sulla necessità di mettere il debito su traiettorie sostenibile è più forte”.