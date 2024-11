Ilgiorno.it - Ex Falck, battaglia in aula. Il Comune: sicurezza carente. Non c’è stata una vera bonifica

Leggi su Ilgiorno.it

"Un intervento incompleto che non può essere consierato di". Lunga udienza, ieri, presso il Tribunale di Sondrio, cruciale nell’ambito del procedimento penale legato al caso Exdi Novate Mezzola e della discarica del Giumello a Samolaco per cui ildi Novate e varie associazioni si sono costituiti parte civile. Al centro la messa indell’area sotto la quale erano stati accumulati scorie e materiali di risulta contenenti cromo esavalente, a diretto contatto con il terreno e con la falda. Sono stati ascoltati i Consulenti tecnici d’ufficio (Ctu) che hanno illustrato le risultanze di analisi documentali, sopralluoghi e accertamenti condotti tra il 2016 e il 2019 e depositati a loro firma sotto forma di perizie acquisite agli atti. È stato poi sentito il perito di parte di Novate Mineraria, Cristiano Pozzi, che ha motivato le ragioni per cui ritiene Novate Mineraria estranea ai fatti.