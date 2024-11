Ilgiorno.it - Emergenza casa: serve un piano 166 domande, 14 alloggi assegnati

Continua la fame di case popolari sull’Adda. Si è chiuso il bando per assegnare glisfitti, "166, a fronte di 14 appartamenti da destinare a famiglie in difficoltà fra Trezzo, Vaprio, Masate e Trezzano Rosa - spiega Gianluigi Colombo del Sicet, il sindacato inquilini - restano a spasso 152 nuclei. Esplode la richiesta e la risposta copre solo il 10% del fabbisogno. Servono interventi urgenti. Mettersi un tetto sopra la testa sta diventando un lusso fra precariato e lavoro povero". E c’è un problema anche sugli affitti, "non se ne trovano - aggiunge il referente - sempre più spesso i proprietari chiedono due buste paga a tempo indeterminato. Abbiamo ricevuto tre lettere di disdetta e stiamo facendo una corsa contro il tempo per evitare che i destinatari finiscano in mezzo alla strada.