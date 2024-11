Genovatoday.it - Crolla un muro a Quinto, strada invasa dai detriti

Frana nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre in via Emilio Granello, traversa di via Fabrizi, nel levante genovese.Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha circoscritto l'area interessata dal crollo con del nastro in attesa dell'intervento dei tecnici.Ildelimita.