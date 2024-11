Gaeta.it - Crescita della filiera del mirtillo: focus sulla videolezione di Macfrut Academy

L'interesse per ladelcontinua a crescere con numerosissime iniziative. Tra queste, spicca la, che ha in programma unarivolta ai professionisti del settore ortofrutticolo. Giovedì 28 novembre, alle ore 17, si svolgerà il primo di due incontri online, dedicato a uno dei frutti che più sta prendendo piede a livello globale. Questo appuntamento offre un'opportunità per conoscere le ultime tendenze, le tecniche di coltivazione e le problematiche legate alla difesa delle piante. Laè gratuita, previa registrazionepiattaforma.Aumento delle superfici coltivate a mirtilli nel mondoNegli ultimi dieci anni, l'area coltivata a mirtilli ha visto unasignificativa, con un aumento delle superfici globali che hanno raggiunto i 262mila ettari, rispetto ai 115mila del 2014.