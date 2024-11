.com - Calcio / Junior Jesina: dopo il restyling del “Boario”, l’affiliazione col Cesena

Un 2024 da ricordare quello della società, che ha visto tante iniziative. Dal rifacimento del campo all’accordo coi romagnoli, dai riconoscimenti della FIGC all’album delle figurineJESI, 26 novembre 2024 –ildel “Campo”, la “ScuolaRoberto Mancini” chiude l’anno festeggiando l’importante affiliazione con il, società professionistica attualmente militante in Serie B, da anni realtà modello per il lavoro svolto dal proprio settore giovanile e la particolare attenzione rivolta ai ragazzi del vivaio. La formazione dei 2012, allenata da mister BasiliProprio per questo motivo, nel mese di novembre le 2 formazioni delle categorie “Esordienti” e “Pulcini” hanno vissuto un’indimenticabile esperienza anel nuovo Centro Sportivo romagnolo, contro le rispettive realtà del settore giovanile bianconero.