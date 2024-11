Anteprima24.it - Benevento, contro il Cerignola occasione da non perdere: tutte gare difficili per le inseguitrici

Tempo di lettura: 2 minutiAuteri lo ha ripetuto diverse volte: “La classifica non la guardiamo. Lo faremo più avanti. Ora le squadre costruiscono il loro cammino per raggiungere gli obiettivi”. Tutto vero e assolutamente condivisibile, ma dando uno sguardo furtivo a quanto accadrà nel prossimo fine settimana del girone C è facile accorgersi che il 17esimo potrebbe essere un turno fondamentale per il(33) per mettere prezioso fieno in cascina per la primavera quando si decideranno davvero le sorti del campionato.Tanti i match pieni di spunti interessanti, in primis al “Ciro Vigorito” dove arriverà il(29), seconda forza del torneo a -4 dai giallorossi mentre scorrendo la classifica il sorprendente Monopoli (28) ospiterà l’Avellino (25) in un match da tripla. Tutto finito? Neanche a parlarne perché la prossima giornata vedrà il Potenza (25) giocare in trasferta a Caserta (16) e il Crotone (25) allo “Zaccheria” di Foggia (17) in sfide ostiche per la voglia di risalita di campani e pugliesi.