Ilfattoquotidiano.it - Ballando con le stelle, Samuel Peron sostituirà Angelo Madonia e affiancherà Federica Pellegrini. La produzione: “Siamo felici per il suo ritorno”

Nel 2023 ha lasciato “con le” dopo aver partecipato a 17 edizioni, per poi lanciarsi in altre avventure professionali da “Oggi è un alto giorno” a “L’Isola dei Famosi 2024“.torna nel cast del programma che lo ha lanciato per affiancare, rimasta “orfana” di, fuori dallo spettacolo.A comunicarlo è stata lastessa dello show del sabato sera di Rai Uno: “di annunciare ildi, uno dei maestri più amati della storia dicon le. A partire dalla prossima puntata,sarà al fianco di, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione“.Per poi concludere: “È una gioia riaverenella grande famiglia di, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”.