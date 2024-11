Gaeta.it - Assoluzione per Francesco Ferioli: il processo per l’omicidio di Andrea Beluzzi si chiude con un verdetto

La questione giudiziaria che ha visto protagonistasi è conclusa oggi con una sentenza diper non imputabilità, in quanto il 48enne è stato ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del delitto.era accusato deldi, deceduto il 31 dicembre 2023, nell'appartamento condiviso dai due a San Giovanni in Persiceto, località del Bolognese. La notizia è emersa dopo unche ha suscitato notevole attenzione, principalmente per la natura particolare della coabitazione tra i due uomini, legati ad un progetto di housing sociale.I fatti dele le circostanze del delittoNella mattina del 31 dicembre, i soccorsi erano stati chiamati d'urgenza per un intervento in un appartamento di una palazzina di otto piani a San Giovanni in Persiceto, dove si era consumato un omicidio.