Movieplayer.it - Anticipazioni Grande Fratello di stasera: reunion delle coppie, immuni, sondaggi e nomination del 26 novembre

Quindicesimo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: questa sera i concorrenti abbandoneranno il tugurio, ex vippona torna nella Casa per una sorpresa, 26, ilva in onda per l'ultima volta di martedì, la prossima settimana, dopo la chiusura anticipata de La Talpa, tornerà nello slot del lunedì sera. La puntata si concentra sul rientro nella Casa dei concorrenti ospitati nel tugurio e sulle solite dinamiche di, vere o presunte. L'apertura della serata Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i consueti saluti al pubblico e alle sue fedeli opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche della settimana. A loro si unirà Rebecca Staffelli, la conduttrice di GF Daily su La5 porterà in .