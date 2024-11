Terzotemponapoli.com - Adani – Lettera a Diego: “Grazie per quello che sei stato, sei e sempre sarai”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Daniele, ex difensore dell’Inter, attuale opinionista RAI, ha voluto leggere unascritta da lui aArmando Maradona durante il podcast ‘Viva el Futbol’: “, perche sei, sei eper i segni e per i sogni, per i colpi e le emozioni, le visioni e le illusioni. Ancoraper la verità e la magìa, per la realtà e la fantasia,per il vissuto, il parlato, il sentito trasferito, per come hai giocato e come tutto hai cambiato. Ti dicoper come ti abbiamo amato e anche se sei andato in cielo tutto questo hai moltiplicato.perché partendo dal nulla hailottato e con un solo unico alleato, la palla, che non ha mai tradito e nel nome per lei seil’unico politico della storia che le promesse haimantenuto.