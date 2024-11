Zonawrestling.net - WWE: Frustrazione nel backstage per le nuove politiche sugli house show

“Se per caso vivete sotto una roccia, la WWE è on fire ora”. Così si apre il video promo di Triple H che lancia WrestleMania 41, e a guardare i numeri è veramente così. Non solo per gli episodi di RAW, Smackdown o NXT, o per gli ascolti tv che sono tornati su ottimi numeri, ma anche, e soprattutto, per gli incassi dei live event. Anche durante gliinfatti le arene sono sempre piene, quasi sold out, e non solo per gliinternazionali. Ma c’è un risvolto della medaglia che ha fatto storcere il naso a diverse persone in WWE.Meno biglietti omaggio per il personaleCome riporta Sean Ross Sapp di Fightful Select, infatti, a causa dell’alta richiesta di biglietti per i live event la WWE ha deciso di diminuire sensibilmente il numero di biglietti omaggio a disposizione di wrestler e personale, causando una certadietro le quinte.