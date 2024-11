Quotidiano.net - Vaiana, eroina dal superpotere di essere donna ed empatica

Leggi su Quotidiano.net

Un'con due superpoteri rari: il primo l'e il secondo. Un'che dall'ultima volta che è stata vista si è fatta grande. Un'per cui la grande attesa sta per finire. Torna infatti nelle sale italiane dal 27 novembrenel nuovo film Walt Disney Animation Studios Oceania 2 diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. E in occasione dell'anteprima italiana si sono riuniti al The Space Cinema Moderno di Roma i doppiatori italiani assieme al regista Derrick Jr. Significativo che l'anteprima sia in una giornata come il 25 novembre, dedicata all'eliminazione della violenza sulle donne.