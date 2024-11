Gaeta.it - Tre nuovi P.180 Avanti Evo+ entrano in servizio per l’Aeronautica Militare

italiana ha ufficialmente ricevuto treesemplari del P.180, un aereo passeggeri di nove posti, interamente progettato e costruito da Piaggio Aerospace. Questi velivoli rappresentano un passo significativo nell'ambito del rinnovamento della flotta aerea, con l'obiettivo di migliorare le capacità operative e di addestramento.La consegna e il programma di ammodernamentoDopo il completamento delle prove di collaudo, i tre aerei sono stati consegnati e saranno dislocati presso la Scuola addestramento trasporti aerei situata a Pratica di Mare, nei pressi di Roma. Questi velivoli sono i primi di un totale di 15 P.180ordinati dalle Forze Armate italiane. L'acquisto rientra in un ampio programma di ammodernamento della flotta, che non solo prevede l'introduzione diesemplari, ma anche il retrofit di aerei già in