Lanazione.it - Taglio del nastro per la palestra comunale

Leggi su Lanazione.it

delper ladi Chiusdino rimessa a nuova, in provincia di Siena nella Val di merse, il comune di meno di duemila abitanti che ospita anche la celebre abbazia di San Galgano. I lavori di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti sono stati realizzati con il contributo della Regione Toscana e alla cerimonia, nel pomeriggio di oggi (domenica 24 novembre) è intervenuto anche il presidente Eugenio Giani. Nell’occasione sono state presentate le attività sportive della scuola, che usa la, e delle associazioni. "Palestre e impianti sportivi hanno anche una funzione sociale. Praticare una disciplina sportiva, oltre a far bene alla salute, aiuta a sviluppare amicizie e li fa crescere in ambienti sani – ricorda il presidente della Toscana, Eugenio Giani -.