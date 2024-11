Lanazione.it - Siena, donazione di sangue speciale per il 25 novembre

, 242024 - "Uniti contro la violenza sulle donne”: questa l’iniziativa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che, in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nel campo delladi, Anpas, Avis, Croce Rossa Italiana, Fratres e Gruppo Donatori didelle Contrade, ha organizzato per oggi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Alle donatrici e ai donatori dile associazioni hanno regalato una spilletta con un fiocco rosso e le scarpe rosse, simboli che vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.diper il 25Ad accogliere le persone che proprio in questa giornata hanno deciso di effettuare il loro gesto di altruismo con ladiè stata la dottoressa Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese, insieme alle professioniste e ai professionisti del Centro: «Partecipare a questa giornata è diventato imprescindibile.