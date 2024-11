Formiche.net - Non solo Corea del Nord. Ecco le reclute yemenite per l’esercito di Putin

Dopo aver attinto alle riserve di Pyongyang, è in Yemen che adesso Mosca cerca nuoveper continuare a condurre le operazioni militari nel conflitto ucraino, attraverso un sistema alquanto fumoso e dai contorni piuttosto dubbi. A rivelare l’esistenza di questo fenomeno è il Financial Times, che ha avuto modo di confrontarsi con alcuni individui di nazionalità yemenita coinvolti nel “processo di arruolamento”. Queste persone hanno raccontato di aver accettato di recarsi in Russia dopo aver ricevuto la promessa di un impiego ben retribuito e persino la cittadinanza russa; tuttavia, dopo essersi recati in Russia con il sostegno di una compagnia privata, identificata come operatore turistico e fornitore al dettaglio di attrezzature mediche e prodotti farmaceutici e legata ad Ansar Allah (il fondatore della compagnia, Abdulwali Abdo Hassan al-Jabri, è un importante esponente Houthi), questi stessi uomini sono stati poi costretti con la forza ad arruolarsi nelrusso, venendo inviati a combattere al fronte in Ucraina.