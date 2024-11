Liberoquotidiano.it - "Noi orfani di Grillo?". Il M5s è tutto di Conte, tutto l'imbarazzo di Patuanelli | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come cambierà il Movimento 5 Stelle dopo che, all'interno della costituente 'Nova', gli iscritti hanno votato per eliminare la figura del 'garante' finora ricoperta da Beppe? "Ora chi sta dalla parte della maggioranza rispetto a un'espressione di voto deve trovare gli strumenti di garanzia per chi è in minoranza, il tentativo da fare è tenere dentro tutti e non perdere pezzi", dice Stefano, capogruppo pentastellato in Senato. L'ex ministro dello Sviluppo Economico ha detto di non condividere l'espressione di un cronista secondo cui ora i 5 Stelle sarebbero "di padre": "rimane il nostro fondatore e da questo punto di vista nessuno potrà mai togliergli la riconoscenza per quello che ha fatto. Ma ho sempre ritenuto un po' riduttivo essere definito grillino in generale.