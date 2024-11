Unlimitednews.it - “Mi fa un baffo il gatto nero Festival”, a Roma ha vinto l’inclusione

(ITALPRESS) – Contro pregiudizi, luoghi comuni e in favore deltra esseri umani e animali. Questa la mission della 4^ edizione del “Mi fa unil”, la kermesse che ha portato sul palco del Teatro della Croce Rossa Italiana astorie e testimonianze dedicate a sconfiggere le false credenze popolari. Ci sono specie a rischio estinzione per colpa di superstizioni e antiche leggende: si perseguitano, per esempio e per motivi diversi, i gatti neri, i pipistrelli, i serpenti. Disinformazione da combattere, gli animali non portano sfortuna ma amore. Con questo intento il, promosso dall’associazione Pet Carpet e ideato dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica, anche quest’anno ha coinvolto numerosi partecipanti.