Rompipallone.it - Lucca ancora fuori: c’entra il mercato, la destinazione a gennaio

Lorenzoè l’oggetto del desiderio del calcioin Serie A. Ma è diventato, ad oggi, l’oggetto del mistero.assente con l’Udinese, non è chiaro perché, da un momento all’altro sia stato escluso improvvisamente dalle scelte del suo allenatore che, oltretutto, non vince da ben tre partite in campionato.Oggi scendono in campo Empoli-Udinese, partita di metà classifica tra due squadre che hanno dimostrato di potersi spingere verso qualcosa di più di una semplice salvezza. E c’è Lorenzoche,assente dalle scelte di Kosta Runjaic, potrebbe essere stato nuovamente escluso a causa calcioattivissimo sul suo nome.Calcioescluso: il motivo che c’è dietroPotrebbe celarsi il calciodietro la scelta di Kosta Runjaic di continuare ad escludere Lorenzo, obiettivo didelle big di Serie A.