Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: cinese già a grande rischio con il tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:50, con 39 minuti rimasti sull’orologio, gioca alla fine 14. Cb6.11:48 C’è qualche probabilità chepossa scegliere Cb6 per poi andare verso Cc4, un tentativo in sostanza di cercare di infastidire i piani del Bianco. Ma si aspetta ancora la sua mossa, e siamo verso i 40 minuti per 26 mosse.11:45scende sotto i 45 minuti. Situazione che, al di là di una posizione comunque molto “costretta” in difesa adesso, per ilsi fa complessa.11:41 E mentrepensa,cammina. Scende verso i 45 minuti il suo, deve eseguire 26 mosse e per questo alconverrà avere un piano sul lungo periodo per non finire in guai seri di.11:38 Forse l’idea di 14. Cb6 è la più probabile sullaera.