La favola di Anita Likmeta, e il soffitto di cristallo

Albania è una parola che nell’immaginario collettivo italiano ha assunto nel tempo tante sfumature, cambiando allo stesso ritmo della società italiana. Durante la Guerra Fredda, è stato sinonimo di comunismo duro, puro, ortodosso, ammantato di mistero e visto con una certa diffidenza dagli occidentali. Poi Albania è diventata sinonimo di speranza: tutti ricordiamo le immagini dei tanti albanesi stipati nelle navi che salpavano l’Adriatico in cerca di una nuova vita in Italia, la loro America. Albania è stata per breve tempo anche sinonimo di criminalità, come spesso succede quando la politica non accompagna nel giusto modo l’incontro tra culture in apparenza diverse, ma più simili di quanto si possa credere. Negli ultimi anni però la parola Albania ha regalato nuove e importanti sfumature: un esempio eccelso di integrazione umana ed economica, una meta turistica inaspettata, un paese alleato e amico che con pazienza diplomatica ha assecondato la bislacca e incostituzionale iniziativa del governo Meloni di spendere centinaia di milioni di euro per mandare lì una decina di migranti, salvo poi essere costretta a riportarli indietro.