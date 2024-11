Metropolitanmagazine.it - Incidente aereo a Vilnius: un cargo è precipitato su un edificio nei pressi dell’aeroporto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un Boeing 737-476 della Dhl si è schiantato contro un complesso residenziale per poi prendere fuoco; l’è avvenuto a, nei, intorno alle prime ore di oggi, lunedì 25 novembre. Come riferisce la Lithuanian Airports, il volo era decollato da Lipsia ed era diretto alla capitale lituana ma, intorno alle 5:30, si è abbattuto sull’di due piani, per poi finire avvolto dalle fiamme.Una ventina di squadre di polizia sono attualmente sul posto, insieme alle ambulanze e ai mezzi dei vigili del fuoco impegnate sul posto, insieme ai mezzi dei vigili del fuoco e diverse ambulanze. Un primo bilancio parla di un morto tra i quattro membri dell’equipaggio; altri due sono rimasti feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni, mentre l’altro risulterebbe ancora disperso.