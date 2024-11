In Italia 46 317 reati nell’ambito del Codice Rosso | l’impegno dei carabinieri per rafforzare la consapevolezza

Leggi su Bergamonews.it

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma deiha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione, che mira alasul delicato tema.Ogni giorno, l’Istituzione è in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne e le iniziative intraprese sono tutte accomunate dal dire fermamente “No!” a qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante – sia fisico che psicologico.La diffusione di materiale informativo, di locandine e video sui principali canali social dell’Arma, oltre alle numerose interviste diparticolarmente impegnati nella specifica attività, rappresentano strumenti utili a incoraggiare le vittime affinché denuncino ciò che subiscono.