Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La Coda Del Diavolo, Lunedi 25 Novembre 2024

Leggi su Digital-news.it

Domenica 24sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkyAction HD alle 21:45 sul canale 305, Ladeloffre un avvincente action-thriller ambientato in una Sardegna fredda e inquietante. La trama segue Luca Argentero nei panni di un personaggio che si muove in un contesto oscuro, dove il brutale delitto di una giovane ragazza sembra essere solo la punta di un iceberg di segreti. Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli completano il cast in una narrazione che unisce mistero e adrenalina, mentre si esplorano temi come il potere, la vendetta e le ombre che si celano nelle relazioni umane. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Bombshell - La voce dello scandalo ripercorre il caso che ha scosso il mondo dei media.