E ciao ciao Shaila e Lorenzo Grande Fratello il colpaccio di Helena | superati così

Non c’è tregua per i concorrenti del. Dopo la diretta di sabato scorso, 23 novembre, gli inquilini della casa più spiata d’Italia devono già prepararsi per una nuova puntata serale del reality show di Canale 5. L’appuntamento con il GF, infatti, è adesso previsto due volte alla settimana. Si torna in onda subito, martedì 26 novembre. In studio, come sempre, a fare gli onori di casa ci sarà Alfonso Signorini, accompagnato dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, e Rebecca Staffelli regina dei social.Il programma è arrivato a un punto di svolta importante. Dopo l’ultima puntata, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi. Una parte di loro ha dovuto traslocare nel tugurio, una decisione presa dagli autori per movimentare un po’ le dinamiche in vista delle prossime, decisive nomination, che potrebbero cambiare completamente gli equilibri all’interno della casa.