Facebook WhatsAppTwitter Le recenti elezioni inhanno sorpreso tutto il paese, gettando nel caos le aspettative politiche. Il premier uscente, Marcel Ciolacu, si è trovato escluso dal secondo turno delle votazioni, mentre i romeni si preparano a scegliere il prossimo primo ministro tra due nuovi volti: Calin Georgescu, un ultranazionalista filorusso, ed Elena Lasconi, riformista ed ex giornalista.Elezioni in: risultati sorprendenti ein lizzaIl primo turno delle elezioni ha visto Calin Georgescu con il 22,94% dei voti, mentre Elena Lasconi ha raggiunto un buon 19,17%, permettendole di superare di un soffio Ciolacu, che si è fermato al 19,15%. Questo esito ha sorpreso molti analisti e commentatori, poiché il premier in carica era considerato il favorito. I cittadini romeni dovranno quindi scegliere l’8tra Georgescu, noto per la sua ferma opposizione agli aiuti per l’Ucraina e una visione critica nei confronti della NATO, e Lasconi, che è riuscita a far breccia tra i giovani e gli elettori urbani grazie alle sue posizioni progressiste.