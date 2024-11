Formiche.net - Chi è Mario Cinque, nuovo vice comandante generale dei Carabinieri

Leggi su Formiche.net

Ilè ildell’Arma dei. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri di lunedì pomeriggio, su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Prende il posto delSalvatore Luongo, nominato due settimane fadella Benemerita. Dal 25 gennaio 2021, ilè stato Capo di stato maggiore del comandodell’Arma dei.Chi èIlè nato a Napoli il 6 febbraio 1963, sposato con due figli. Ha intrapreso la vita militare nel 1978, frequentando la Scuola militare “Nunziatella” di Napoli e successivamente i corsi dell’Accademia militare di Modena, della Scuola di applicazionein Roma e della Scuola di guerra a Civitavecchia. Ilè laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna e ha conseguito un master in Scienze strategiche.