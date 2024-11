Capitol Hill | il procuratore speciale Jack Smith annuncia l’archiviazione delle accuse contro Donald Trump

Leggi su Open.online

Ilhato oggi che archivierà il caso relativo all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 2021il presidente eletto. «La posizione del dipartimento di Giustizia è che la Costituzione richiede che questo caso sia archiviato prima che l’imputato si insedi – ha dichiaratoin un documento di sei pagine – Questo risultato non si basa sul merito o sulla forza del casol’imputato».«L’inseguimento penale intrapreso danei confronti diin questi due anni hanno rappresentato uno straordinariamente unico nella storia americana: mai prima d’ora un ex inquilino della Casa Bianca aveva dovuto affrontarepenali federali», ricorda oggi la Cnn. Nonostante la sentenza storica della Corte Suprema questa estate, secondo cuigodeva di una certa immunità presidenziale la strategia del tycoon è stata quella di rinviare sempre, facendo sì che il processo non iniziasse mai primaelezioni di novembre.