Fanpage.it - Buffon svela la scintilla con Ilaria D’Amico: “Una domanda a bruciapelo dopo il gol di Muntari”

Gigi, ospite in TV da Fabio Fazio, è ritornato su una delle partite più contestate di sempre, Milan-Juventus del febbraio 2012, col famoso "gol fantasma" di Muntari. Che fu anche tra i primi "confronti" conD'Amico, allora conduttrice TV: "Mi incalzò e dissi due verità" ha sottolineato l'ex n.1 della Nazionale: "Non me ne sono accorto e comunque in quel momento non lo avrei ammesso"