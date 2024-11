Quotidiano.net - “Balene e navi, la mappa delle collisioni: quali sono i mari più a rischio”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 novembre 2024 –nel mondo: ora unaci svelapiù a. La ricerca è frutto di uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Science e ha un’anima italiana, la parte del Mediterraneo infatti è stata curata da Simone Panigada, presidente di Tethys, che ha anche collaborato alla stesura di tutto l’articolo., laPremette il biologo: “Intanto non si conosce il numero degli incidenti, spesso lenemmeno se ne accorgono. Il problema è molto serio perché il trafficottimo è in costante aumento e lesempre più veloci. Oggi la velocità media si aggira sui 20 nodi, quindi circa 40 chilometri all’ora. Per ridurre in modo significativo il, bisogna scendere tra 10 e 13 km/h, questo ci dice la scienza.