Ilnapolista.it - Verstappen è campione del mondo per la quarta volta consecutiva. A Las Vegas la Ferrari accorcia sulla McLaren

Maxdel, per la. A Lasdiventa ufficiale, il pilota della Red Bull ha dimostrato tutto il suo valore e la maturità avuta durante tutta la stagione. Con due gare d’anticipo si l’olandese si mette la corona d’allorotesta senza rischiare troppo. Lascia andare prima Hamilton e poi le due, non ingaggia nessuna battaglia. Il suo obiettivo è fare più punti di Norris e nemmeno tanti di più, il mondiale è e resta nelle sue mani. Memorabile la gara sotto la pioggia del Brasile dove ha veramente dimostrato tutto il suo talento al volante.Leggi anche: Sainz: «La macchina migliore appartiene a pochi piloti, se lavincerà nel 2025 sarà anche merito mio»Russell Gp di Lasil mondiale F1Alla partenza Russell inizia bene e conclude la gara così come l’ha iniziata.