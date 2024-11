Oasport.it - Scacchi: è qui la storia? Gukesh sfida Ding Liren, a 18 anni può essere il più giovane Campione del Mondo della storia

Leggi su Oasport.it

Il primo match per il Campionato deldiche si disputi tra due giocatori asiatici ha, giustamente, diversi profili che fanno capo alla storicitàquestione in campo., ildelin carica, eDommaraju, noto più solo come, lonte, sono pronti a mettersi alla prova a Singapore. Non potrebberopiù diversi i percorsi del cinese e dell’indiano nell’avvicinamento a questo confronto. Si parte domani alle 10:00., il, a 32ha vissuto letteralmente di tutto nell’anno e mezzo che lo ha accompagnato dall’ormai storica autoinchiodatura contro Ian Nepomniachtchi. Da allora, infatti, è caduto in una forte crisi a livello psicologico. Questa, naturalmente, si è ripercossa su di lui anche a livellostico, tant’è che da tempo è in evidente difficoltà soprattutto nel cercare di vincere le partite, più che di pattarle (quello spesso non è un problema).