Renzi | Fitto è uno dei più bravi dentro un governo imbarazzante Noi gamba di centro dell’alternativa alla Meloni

Leggi su Open.online

è un democristiano serio che rispetta le istituzioni. Ed è tra i piùun. Pensi al sadico Del Mastro che gode quando un arrestato non respira o a Lollobrigida che ferma i treni se è in ritardo.era il nome migliore e Mattarella ha chiaramente espresso il sostegno di tutti». Queste le parole del leader di Italia Viva, Matteo, in una intervista a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. «Siamo ladi– ha detto-. Senza di noi ilsinistra non vince. Il Pd a guida Schlein ottiene ottimi risultati anche con le preferenze dei riformisti. Ma alle Politiche, sui temi della giustizia, del lavoro, delle tasse, della sicurezza serve una forza diversa dal Pd per prendere i voti moderati e riformisti.